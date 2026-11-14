Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Five-year-old child killed after being struck by a speeding tractor

Ballia News: तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आए पांच साल की मासूम की मौत

Sat, 14 Nov 2026 01:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Five-year-old child killed after being struck by a speeding tractor
रसड़ा क्षेत्र के सड़ौली गाँव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई मासूम की मौत के बाद
रसड़ा। क्षेत्र के सड़ौली गांव में शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से पांच वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बच्ची अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। सड़ौली निवासी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी पांच वर्षीय पुत्री सृष्टि घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान ईंट-भट्ठे से मिट्टी लेकर आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

सृष्टि की मौत की खबर मिलते ही मां प्रिया देवी बदहवास हो गईं। इकलौती बेटी को खोने के गम में उनका रो-रोकर बुरा हाल था। परिवार के लोगों का भी दुख से बुरा हाल रहा। प्रभारी निरीक्षक कौशल पाठक ने बताया कि हादसे में शामिल ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन

बाइक-स्कूटी की टक्कर में व्यक्ति की मौत-चितबड़ागांव। बलिया-गाजीपुर मार्ग पर शुक्रवार दोपहर सुजायत सहाड़ी के पास बाइक और स्कूटी की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से तीनों घायलों को सीएचसी नरही भिजवाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही स्कूटी सवार ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान कारो चौहान बस्ती निवासी मुन्ना चौहान (50) के रूप में हुई। वहीं, हादसे में घायल बाइक सवार मोहित राजभर (16) और गोलू राजभर (18) महरेव, चितबड़ागांव के निवासी हैं। थानाध्यक्ष लालमणि सरोज ने बताया कि दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी नरही पहुंचाया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद

रसड़ा क्षेत्र के सड़ौली गाँव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई मासूम की मौत के बाद

रसड़ा क्षेत्र के सड़ौली गाँव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई मासूम की मौत के बाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed