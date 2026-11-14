Ballia News: खूंटा गाड़ने पर हुए विवाद में घायल महिला की मौत, शव रखकर परिजनों का हंगामा

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सूचना पर एसडीएम सदर गोपेश तिवारी और सीओ सिटी सतीश शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, सरकारी मुआवजा दिलाने और नगर पंचायत में परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही मृतका के बच्चों को मुख्यमंत्री सेवा योजना का लाभ दिलाने की बात कही। काफी देर तक चली समझाइश के बाद परिजन शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पकड़ी, सुखपुरा, फेफना और नगरा थाने की पुलिस तैनात रही।राजस्व और पुलिस विभाग समय रहते करता हस्तक्षेप तो बच जाती मां की जानमृतका के भतीजे सर्वजीत प्रसाद और बेटी अनिता ने बताया कि घर के सामने खाली जमीन पर उनका परिवार वर्षों से झोपड़ी डालकर रह रहा था। दुर्गा पूजा पंडाल लगाने के लिए पुलिस के कहने पर उन्होंने झोपड़ी हटा ली थी। प्रतिमा विसर्जन के बाद जब परिवार के लोग दोबारा झोपड़ी लगाने पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि विपक्षी पक्ष के लोग वहां खूंटा गाड़कर बकरी बांधने लगे और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर धमकी दी गई। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और मारपीट हुई, जिसमें निराशा देवी घायल हो गईं।परिजनों का आरोप है कि जमीन संबंधी विवाद की शिकायत स्थानीय तहसील और पुलिस से कई बार की गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि राजस्व विभाग और पुलिस ने पहले ही हस्तक्षेप किया होता तो यह घटना नहीं होती। मृतका के पिता शिकायत पत्र लेकर कई दिनों तक तहसील और थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन विवाद बढ़ता गया।17 लोगों के खिलाफ दर्ज है प्राथमिकीसीओ सिटी सतीश शर्मा ने बताया कि वादी की तहरीर के आधार पर 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। आरोपितों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान दोनों पक्षों ने रतसर चौकी में सुलह के बाद झोपड़ी हटाई थी। विवाद सरकारी जमीन पर खूंटा गाड़ने के दौरान हुआ था।