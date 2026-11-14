Ballia News: खेल महोत्सव में 100 मीटर दौड़ में बालक-बालिकाओं ने दिखाया दमखम

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100 मीटर सीनियर बालक वर्ग में पीयूष कुमार राजभर प्रथम, सचिन चौहान द्वितीय और आकाश कुमार तृतीय स्थान पर रहे। जूनियर बालक वर्ग में निरंजन सिंह ने पहला, ऋषभ राजभर ने दूसरा और तिलक कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सब जूनियर बालक वर्ग में अभिषेक चौहान प्रथम, अनमोल वर्मा द्वितीय और आदित्य कुमार शाह तृतीय रहे। जूनियर बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में रिया चौहान, रितु चौहान और मधुमिता ने क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। सब जूनियर बालिका वर्ग में गूंजा चौहान, गोल्डी और पिंकी ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।इससे पहले रतसर इंटर कॉलेज के मैदान पर भाजपा प्रदेश मंत्री एवं पूर्व विधायक विजय राजभर ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पार्चन और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। सामाजिक समरसता और एकता स्थापित करने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेल महोत्सव के आयोजक पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मुख्य अतिथि सहित सभी आगंतुकों का स्वागत किया। विजय राजभर ने कहा कि जननायक चंद्रशेखर के नाम पर आयोजित यह खेल महोत्सव युवा तुर्क को सच्ची श्रद्धांजलि है।कबड्डी में शिव जी सिंह इंटर कॉलेज की टीम विजयीजूनियर बालक कबड्डी के उद्घाटन मुकाबले में शिव जी सिंह इंटर कॉलेज ने रतसर इंटर कॉलेज को 18-10 से हराया। दूसरे मुकाबले में बंगला बदनपुरा ने धनौती सलेम को 23-14 से पराजित किया, जबकि टीम शिवम ने चाफी को 20-11 से शिकस्त दी। शनिवार को क्रिकेट, फुटबॉल और रस्साकशी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसी दिन पुरस्कार वितरण भी होगा। प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका सच्चिदानंद राय, अनूप राय, सचिन उपाध्याय, शमशाद खान, चंदन गुप्ता, सरदार वर्मा, राहुल राय और शिवदयाल यादव ने निभाई।