चंद्रशेखर ने राजीव गांधी को प्रोटोकॉल से अधिक सुरक्षा दी थी : रविशंकर

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रविशंकर सिंह पप्पू ने कहा कि सोनिया गांधी तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था से भलीभांति परिचित थीं। इसके बावजूद पुस्तक में चंद्रशेखर की सरकार पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना समझ से परे है। उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल किया कि राजीव गांधी की हत्या के समय उनकी सुरक्षा में कितने जवान तैनात थे और कितने सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी।सभाओं में 200 से 250 पुलिसकर्मियों की होती थी तैनाती: भाजपा एमएलसी ने दावा किया कि उस समय राजीव गांधी की सुरक्षा में करीब 40 एसपीजी कमांडो तैनात किए गए थे। इसके अलावा लगभग 16 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई थी। उनके मुताबिक, चंद्रशेखर राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार राजीव गांधी को सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए सीधे जनता के बीच जाने से बचने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना।पप्पू सिंह ने कहा कि राजीव गांधी की सभाओं और बैठकों में 200 से 250 पुलिसकर्मियों तक की तैनाती की जाती थी। यह व्यवस्था निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल से भी अधिक थी। ऐसे में चंद्रशेखर सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाना तथ्यों के विपरीत है।