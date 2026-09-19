कटान : बाढ़ में चार घर नदी में समा गए सड़क टूटी, 20 हजार की आबादी प्रभावित

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सरयू नदी में जिन लोगों के मकान कटकर विलीन हुए हैं, उनमें गोपाल नगर टाड़ी निवासी रामनरेश यादव, राम पलट यादव, सत्येंद्र यादव और साधु यादव शामिल हैं। वहीं राम नारायण यादव, कमलेश यादव, बाबूराम यादव, फिरंगी यादव और रामबाबू यादव सहित आधा दर्जन लोगों के मकानों पर कटान का खतरा मंडरा रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि कटान इसी तरह जारी रहा तो ये मकान भी कभी भी नदी में समा सकते हैं। दूसरी ओर शिवाल मठिया, गोपाल नगर और वशिष्ठ नगर गांव के सामने सरयू लगातार उपजाऊ जमीन काट रही है।चाई छपरा-अधिसिझुआ के सामने भी तेजी से उपजाऊ भूमि नदी में विलीन हो रही है। कटान के कारण गोपाल नगर टाड़ी के ग्रामीणों में भय बना हुआ है।ग्रामीणों के अनुसार समाचार लिखे जाने तक तहसील का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कटान स्थल का निरीक्षण करने नहीं पहुंचा था। इधर, जलभराव और कीचड़ से ग्रामीणों की मुश्किलें बनी हुई हैं।स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से कटान प्रभावित क्षेत्र में तत्काल राहत और बचाव कार्य कराने तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश देने की मांग की है।उधर, गोपालनगर में रामबालक बाबा मुख्य सड़क मार्ग पिछले दिनों सरयू नदी की बाढ़ में टूट गया है। इससे गोपालनगर और वशिष्ठ नगर गांवों के लगभग 20 हजार लोगों का आवागमन बाधित है। यह सड़क पंचायत भवन गोपालनगर के पास क्षतिग्रस्त हुई है। पीडब्ल्यूडी के आजमगढ़ चीफ ने बताया कि अधिशासी अभियंता को सड़क मरम्मत के लिए आदेशित किया गया है।