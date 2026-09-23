Ballia News: खरुआव गांव में हनुमान मंदिर से 11 किलो का घंटा चोरी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:54 AM IST
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नगरा। क्षेत्र के खरुआव गांव में स्थित हनुमान मंदिर से मंगलवार सुबह 11 किलो का घंटा चोरी हो गया। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुजारी पूजा पाठ के बाद खाना खाने गए थे। इसी बीच सुबह 10 बजे अज्ञात चोरों ने मंदिर से घंटा चुरा लिया। ग्रामीणों ने मंदिर से घंटा गायब देखकर पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। चोरों को जल्द ही हिरासत में लेने का दावा किया गया है।
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