Ballia News: बैरिया विधायक ने ऊर्जा सचिव को सौंपी विद्युत सुधार की सूची

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सपा विधायक ने सोमवार को लखनऊ में ऊर्जा सचिव से मुलाकात की। उन्होंने बैरिया क्षेत्र की खराब विद्युत व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की। सौंपी गई सूची में कई गांवों और कस्बों में बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर बदलने की मांग शामिल है। कई स्थानों पर जर्जर तारों के कारण आए दिन बिजली फाल्ट होते रहते हैं। विधायक ने कहा कि बिजली आपूर्ति में सुधार से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। स्थानीय छोटे उद्योगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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बलिया। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए विधायक जय प्रकाश अंचल ने ऊर्जा सचिव को एक विस्तृत सूची सौंपी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। विधायक ने बिजली से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को गंभीरता से उठाया है।