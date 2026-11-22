विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाने से बारिश का भय बना रहा। सुबह हल्की फुहार भी कुछ क्षेत्रों में पड़ने से किसान परेशानी में पड़ गए थे। इससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शाम को मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगा है। ठंड में इजाफा होने से लोग स्वेटर व जैकेट में दिखाई देने लगे हैं। सुबह व शाम ठंड का असर अत्यधिक रहा। मौसम में लगातार बदलाव से लोग तरह-तरह की बीमारी के भी चपेट में आने लगे हैं।अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते यूपी राहत आयुक्त ने लोगों से सुबह के वक्त जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखने को कहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 25 व न्यूनतम 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को तापमान अधिकतम 26 व न्यूनतम 21.5 डिग्री दर्ज किया गया था।मौसम विशेषज्ञ प्रो. सुरेश सिंह ने बताया कि मौसम पूरी तरह से अब साफ होने का अनुमान है। एकाध दिन सुबह में कोहरा दिखाई देगा। हल्की हवा चलने से ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों को अब राहत मिल जाएगी, जिससे वह अपने खेतों की बोआई व मड़ाई कर सकेंगे। चक्रवात का भय अब खत्म हो गया है। संवाद