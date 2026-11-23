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इस मौके पर मंगलदेव चौबे ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक तीन वर्ष में हितचिंतक अभियान चलाता है। इसका उद्देश्य समाज के लोगों को एकजुट करना, हिंदू संस्कृति और संस्कारों के प्रति जागरूक करना तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर अभियान को सफल बनाना होगा।उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए समय-समय पर अनेक लोगों ने बलिदान दिया है। आज नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक करने और उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।कार्यक्रम के दौरान बेलहरी और दुबहड़ प्रखंड अध्यक्ष लालबाबू तिवारी तथा आजाद शर्मा ने अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान संचालित करने के लिए रसीद प्राप्त की और अधिक-से-अधिक लोगों को हितचिंतक बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष संतोष मौर्य, जिला संयोजक अरुण सिंह, ओमशंकर मिश्रा, संजय तिवारी, बांसडीह सह संयोजक आदित्य गुप्ता, आशित सेन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।