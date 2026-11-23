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श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के साथ आवागमन सुचारु बनाए रखने के लिए घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों का संचालन बंद रहेगा। घाटों पर जल पुलिस की तैनाती रहेगी, जो नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा संभालेगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि से निपटने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रखा जाएगा।

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बलिया। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया है। शिवरामपुर गंगा घाट पर मुख्य स्नान होगा, जबकि माल्देपुर, दुबहड़, हांसनगर, विजयीपुर और सागरपाली समेत अन्य गंगा घाटों पर भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वाराणसी जोन से करीब 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था जमीन, जल और नभ तीनों स्तरों पर रहेगी। घाटों और प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी।