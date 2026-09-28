Ballia News: कुएं में मिला तीन दिन से लापता युवक का शव, हत्या का आरोप

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युवक की मां ने हत्या कर शव कुएं में फेंके जाने का आरोप लगाया है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंच साक्ष्य जुटाए। बभनौली बिशुनपुरा निवासी संदीप चौहान (23) वार्ड नंबर नौ निवासी टेंट कारोबारी मनोज शर्मा के यहां मजदूरी करता था। मनोज के बुलाने पर शुक्रवार दिन में संदीप काम के सिलसिले में रेवती आया था। देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर उसकी मां राजमुनी देवी शुक्रवार की रात मनोज के घर पहुंचीं और बेटे के बारे में पूछताछ की। मनोज ने संदीप के बारे में जानकारी होने से इन्कार किया। इसके बाद राजमुनी देवी ने शनिवार को पुलिस को बेटे के लापता होने की तहरीर दी।पुलिस के अनुसार उस दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण गुमशुदगी दर्ज नहीं हो सकी, हालांकि मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई थी। रविवार को सेनानी पथ के कुएं में शव मिलने के बाद पुलिस ने शव की पहचान कराई।सीओ बैरिया आलोक गुप्ता ने बताया कि शव बरामद होने के बाद युवक की मां की तहरीर पर अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। संदीप चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था। उससे बड़े दो भाई और एक छोटी बहन है। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद वह टेंट कारोबारी के यहां मजदूरी करता था। पिता पून्ना चौहान मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं।