Ballia News: दावत के बाद ड्यूटी पर लौट रहे सिपाही का पोखरे में मिला शव, बाइक भी मिली

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इसके बाद पुलिसकर्मी उनकी तलाश में जुट गए। सोमवार सुबह काफी खोजबीन के बाद सुराग न मिलने पर सर्विलांस टीम करीब 10 बजे मोबाइल की लोकेशन वाले क्षेत्र में तलाश के दौरान पोखरे में तलाश की तो शव व बाइक भी पानी में पड़ी मिली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जांच के निर्देश दिए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन में एसपी व अन्य अधिकारियों ने सलामी दी।प्रयागराज जिले के होलागढ़ थाना क्षेत्र के हरिचेर दुबेपुर निवासी पारितोष मिश्र ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बांसडीह कोतवाली में तैनात थे। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को सिपाही परितोष मिश्रा अपनी मोटरसाइकिल से कांस्टेबल शिवगोपाल पाल को बलिया रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। वहां से लौटने के बाद वह बांसडीहरोड थाने में तैनात दो-तीन पुलिसकर्मियों के साथ दावत में शामिल हुए। उसके बाद रात में मोबाइल ड्यूटी के लिए कहकर रवाना हो गए। लेकिन निर्धारित समय पर बांसडीह कोतवाली में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे।इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के बाद छाता रेलवे क्राॅसिंग के पास मोबाइल लोकेशन न मिलने व वहां खतरनाक मोड़ होने पर शंका के आधार पर पानी भरे व पत्तों से भरे गड्ढे में खोजबीन की गई। पारितोष की बाइक व शव मिला। शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिजनों को घटना की सूचना दी गई। प्रथम दृष्टया खतरनाक मोड़ पर पानी भरे गढ्डे में बाइक गिरने और डूबने से मौत लग रही है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट होने के बात आगे की जानकारी दी जाएगी।मोबाइल बंद होने के बाद रातभर चली तलाशपारितोष मिश्र रविवार की रात में द्वितीय मोबाइल ड्यूटी पर न पहुंचने पर साथियों ने मोबाइल से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन फोन बंद मिला। काफी खोजबीन के बाद कोतवाल राकेश कुमार सिंह रातभर संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई। सोमवार सुबह सर्विलांस टीम ने मोबाइल की अंतिम लोकेशन के आधार पर छाता क्रासिंग के आसपास तलाश की। इसी दौरान पोखरे में सिपाही का शव और बाइक बरामद हुआ।