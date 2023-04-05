Ballia News: आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में बलिया प्रदेश में प्रथम

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पुलिस कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयावधि में निष्पक्षता और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराने के लिए आईजीआरएस सेल द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों से लगातार समन्वय स्थापित किया गया। शिकायतों के निस्तारण के बाद संबंधित आख्या भी समय से पोर्टल पर अपलोड कराई गई। अधिकारियों के मुताबिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण और प्रभावी मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप अगस्त माह की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में बलिया को पहला स्थान मिला है। पुलिस विभाग ने इसे शिकायत निवारण व्यवस्था में बेहतर कार्यप्रणाली का परिणाम बताया है।

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बलिया। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में जिले ने अगस्त 2026 में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में आईजीआरएस सेल और थानों के बीच बेहतर समन्वय से हासिल हुई।