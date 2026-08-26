मिड डे मील: छात्रों की चिट्ठी ने खोला मध्याह्न भोजन में 14 लाख का राज, DM से शिकायत; दो वर्ष से चल रहा था खेल

बांसडीह तहसील क्षेत्र के ताजपुर मुड़ियारी इंटर कॉलेज में एमडीएम योजना में बड़ी अनियमितता सामने आई है। बच्चों ने डीएम को चिट्ठी भेजकर शिकायत की थी। डीएम तक पहुंची चिट्टी के बाद हुई जांच में करीब 14 लाख की अनियमितता प्रकाश में आई है। जांच रिपोर्ट डीएम के पास पहुंच गई है।

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कक्षा छह से आठ तक बच्चों ने सामूहिक रूप से पत्र लिखकर डीएम को भेजा था। जिसमें लिखा कि ‘डीएम साहब, हम अपना नाम नहीं लिख सकते क्योंकि प्रधानाध्यापक हम लोगों पर ही कार्रवाई कर देंगे। आप अपने स्तर से मामले की गोपनीय जांच कराइए।बच्चों ने गूगल से डीएम का पता लिया और डाक से अपने स्वजन के माध्यम से भेजा था। चिट्ठी डीएम के हाथ लगी तो उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। उसके बाद उन्होंने बीएसए मनीष कुमार सिंह व डीडीओ आनंद प्रकाश को गोपनीय तरीके से जांच का निर्देश दिया। इन दोनों अधिकारियों के जांच में बच्चे ही नहीं है, और कागज में दो सौ बच्चों को मध्याह्न भोजन रोज खिलाया जा रहा है। अधिकारियों की जांच में पता चला कि यह खेल दो वर्षों से चल रहा था। करीब 14 लाख रुपये की अनियमितता की गई है। पीएम पोषण अभियान के तहत कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को भी मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान है।