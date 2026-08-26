बलिया: चार हजार बेरोजगार युवाओं से छह करोड़ की ठगी के केस 13 पर FIR, 40 हजार ली थी सिक्योरिटी मनी; जांच शुरू

आरोप है कि संस्था के माध्यम से गांव-गांव प्रचार कराया गया कि सरकार प्रत्येक गांव में दो पंचायत विकास प्रबंधकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए 40 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करने पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने का भरोसा दिया था।



राजेश के अनुसार वह आरोपियों के झांसे में आ गया और ई-रिक्शा बेचकर 40 हजार रुपये दिए थे। इसके बाद उसे नियुक्ति पत्र देकर कथित तौर पर काम भी कराया गया। बाद में संस्था की वास्तविकता सामने आने पर उसे पता चला कि नरेन्द्र शुक्ला, प्रीति शुक्ला, अखिलेश तिवारी सहित चार हजार से अधिक लोगों से इसी तरह रुपये लिए गए।



आरोप है कि 25 अक्तूबर 2025 को रुपये वापस मांगने कार्यालय पहुंचने पर आरोपियों ने जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और बाद में कार्यालय बंद कर भाग गए। घर पहुंचने पर हरेराम, प्रभुनाथ और ओमकार पर भी धमकी देने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय पुलिस व पुलिस अधीक्षक स्तर से कार्रवाई नहीं होने पर राजेश ने न्यायालय की शरण ली। थानाध्यक्ष वंश बहादुर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।