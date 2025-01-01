Bahraich News: प्रतिमा विसर्जन के दौरान सागर तालाब में डूबकर युवक की मौत

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अतुल शुक्रवार देर शाम गांव से निकले विसर्जन जुलूस में शामिल होकर देवरा गांव के सागर तालाब गए। साथियों के साथ वह भी प्रतिमा विसर्जित करने के लिए तालाब में उतरे। उसी दौरान वह गहरे पानी में चला गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें डूबता देख शोर मचाया और बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी में डूब गए।शोर सुनकर मौके पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से पुलिसकर्मियों ने अतुल को तालाब से बाहर निकाला। वह बेहोश हो गए थे, काफी पानी पी चुके थे। पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल अपने वाहन से सीएचसी चरदा ले गए।सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने अतुल को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। थाना प्रभारी रुपईडीहा हरेंद्र कुमार मिश्र ने पुलिस वाहन से उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।