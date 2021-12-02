Bahraich News: कार की चपेट में आकर युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 13 Sep 2026 12:27 AM IST
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नानपारा। आमापोखर निवासी मेराज (35) अपने साथी मेराज (30) के साथ शुक्रवार की शाम किसी काम से रायबोझा गए थे। वहां से घर लौटते समय नानपारा-मिहींपुरवा मार्ग पर पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक वहां से भाग गया। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सीएचसी नानपारा पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने मेराज को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल दूसरे मेराज का इलाज किया जा रहा है। उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है।
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