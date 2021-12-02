Bahraich News: कतर्नियाघाट वन क्षेत्र में तेंदुओं के हमलों में बालक व महिला जख्मी

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ककरहा रेंज के मंझरा ललतूपुरवा गांव निवासी बरसाती ने बताया कि उनका पुत्र राजू (12) शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे घर के सामने परिजनों के साथ बैठा था। उसी दौरान तेंदुए ने उस पर झपट्टा मारकर सिर को जबड़े में दबोच लिया और उसे खींचकर ले जाने लगा।पहले तो सामने तेंदुए को देखकर परिजन सकते में आ गए, लेकिन सभी ने हिम्मत कर शोर मचाया, जवाब में गांव के लोगों ने भी हांका लगाना शुरू कर दिया। इस पर तेंदुआ बालक को छोड़कर झाड़ियों में भाग गया। हमले में राजू के सिर और गले में गहरे जख्म दो गए हैं। उसका सीएचसी मोतीपुर में उपचार चल रहा है।उधर, मोतीपुर रेंज के पृथ्वीपुरवा झाला गांव निवासी रमाकांत के अनुसार उनकी पत्नी रामावती (28) शुक्रवार रात करीब आठ बजे भाई के साथ बाइक से बाजार से घर लौट रही थीं। गांव के बाहर तेंदुए ने बाइक पर पीछे बैठी रामावती पर झपट्टा मार दिया।बाइक की रफ्तार अधिक होने के कारण वह पूरी तरह उसकी चपेट में नहीं आ सकीं, लेकिन हाथ और पीठ पर पंजों से खरोंच आ गई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।सूचना पर वन विभाग की टीम सीएचसी मोतीपुर पहुंची और दोनों घटनाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों से रात में अकेले बाहर न निकलने और सतर्क रहने की अपील की गई।प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट अपूर्व दीक्षित ने बताया कि मंझरा ललतूपुरवा में राजू पर तेंदुए के हमले की वन विभाग की जांच में पुष्टि हुई है, लेकिन पृथ्वीपुरवा झाला में महिला पर तेंदुए के हमले की पुष्टि अभी नहीं हुई है। उन्होंने ग्रामीणों से रात के समय विशेष सतर्कता बरतने की अपील की।