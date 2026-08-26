Bahraich News: पति की हत्या में पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद

विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार 29 अप्रैल 2021 की रात वादी मुस्तफा का बेटा घर में सो रहा था। सुबह उसकी बहू आशिया ने उसे मृत अवस्था में पड़े होने की जानकारी दी। वादी ने आशंका जताई कि उसके बेटे की हत्या उसकी बहू आशिया और गांव के ही सोनू ने की है। इस पर दरगाह शरीफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अमित कुमार तिवारी ने साक्ष्य जुटाने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 11 जून 2021 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विवेचना में पता चला था कि आशिया गांव के ही सोनू से प्रेम करती थी। इसी के चलते प्रेमी संग मिलकर उसने घटना को अंजाम दिया। न्यायालय ने लगातार सुनवाई करते हुए 12 जुलाई 2021 को आरोप तय किए। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना और मंगलवार को सजा सुनाई।