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Bahraich News: तीन मंदिरों में जलभराव, जन्माष्टमी पर नहीं होंगे कार्यक्रम

Thu, 03 Sep 2026 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:57 PM IST
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Waterlogging in three temples; no Janmashtami events to be held.
पयागपुर बस स्टॉप के मंदिरों में घुसा बरसाती पानी।
पयागपुर। भारी बारिश के चलते पयागपुर नगर पंचायत क्षेत्र के पयागपुर बस स्टॉप कस्बे में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव प्रभावित हुआ है। गांव और मंदिर परिसरों में जलभराव होने तथा जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों ने तीन प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी कार्यक्रम न करने का सामूहिक निर्णय लिया है।
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सभासद प्रतिनिधि अनुपम सिंह ने बताया कि गांव में स्थित काली मंदिर, ललिता देवी मंदिर और खागादाई मंदिर परिसर में कई दिनों से बरसाती पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी न होने के कारण मंदिरों में धार्मिक आयोजन करना संभव नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से इस वर्ष इन तीनों मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम न मनाने का फैसला किया है। वहीं सभासद विवेक रावत ने नगर पंचायत प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मंदिरों में जलभराव की सूचना नगर पंचायत कार्यालय को लगातार दी जाती रही है। इसके बावजूद अब तक पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जलभराव के कारण धार्मिक आयोजन रद्द होने से ग्रामीणों में नाराजगी है।
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