Bahraich News: दो बाइकें भिड़ीं, सड़क पर गिरे युवक को डंपर ने कुचला, मौत

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अमदापुर निवासी उदय प्रकाश (35) और खुशीराम (32) शुक्रवार को किसी काम से भूपगंज बाजार गए थे। रात करीब साढ़े दस बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। आर्यनगर निवासी विकास शुक्ल (40) अपनी पत्नी रेनू शुक्ला (35), दो वर्षीय बेटी बेबी और एक अन्य बच्चे के साथ बहराइच की ओर से आर्यनगर जा रहे थे।शिवदहा मोड़ के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद खुशीराम बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे। उसी दौरान गोंडा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल खुशीराम की मौके पर ही मौत हो गई।वहीं, हादसे में दूसरी बाइक पर सवार विकास शुक्ल, उनकी पत्नी रेनू और बेटी बेबी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया।पुलिस ने खुशीराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ तहरीर दी गई है।