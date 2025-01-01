Bahraich News: बालार्क चिकित्सालय में टोकन व्यवस्था लागू करें
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Wed, 16 Sep 2026 01:54 AM IST
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बहराइच। महर्षि बालार्क चिकित्सालय का जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने मंगलवार दोपहर को औचक निरीक्षण किया। भीड़ को देखते हुए उन्होंने टोकन व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने चिकित्सकों व कर्मचारियों की उपलब्धता, दवाओं की स्थिति, भवन व परिसर की साफ-सफाई, औषधि वितरण और पंजीकरण काउंटर, ओपीडी, पोषण पुनर्वास केंद्र व इमरजेंसी का जायजा लिया।
पंजीकरण काउंटर के निरीक्षण में डीएम को पता चला कि दोपहर 1 बजे तक 260 पर्चे बनाए गए थे। उन्होंने तीमारदारों की सुविधा के लिए बेंच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। पर्याप्त प्रकाश और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। ओपीडी के निरीक्षण में डीएम ने कहा कि अस्पताल में प्रतिदिन करीब दो से तीन हजार मरीज देखे जाते हैं। ऐसे में मरीजों की भीड़ को देखते हुए डीएम ने ओपीडी में टोकन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को लंबी कतार में खड़ा न होना पड़े।
डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसके वर्मा और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. संजय खत्री को निर्देश दिया कि मरीजों व तीमारदारों को सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने अस्पताल परिसर और सभी कक्षों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर विभिन्न संकायों के चिकित्सक, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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पंजीकरण काउंटर के निरीक्षण में डीएम को पता चला कि दोपहर 1 बजे तक 260 पर्चे बनाए गए थे। उन्होंने तीमारदारों की सुविधा के लिए बेंच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। पर्याप्त प्रकाश और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। ओपीडी के निरीक्षण में डीएम ने कहा कि अस्पताल में प्रतिदिन करीब दो से तीन हजार मरीज देखे जाते हैं। ऐसे में मरीजों की भीड़ को देखते हुए डीएम ने ओपीडी में टोकन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को लंबी कतार में खड़ा न होना पड़े।
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डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसके वर्मा और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. संजय खत्री को निर्देश दिया कि मरीजों व तीमारदारों को सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने अस्पताल परिसर और सभी कक्षों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर विभिन्न संकायों के चिकित्सक, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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