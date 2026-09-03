Bahraich News: एचटी लाइन पर गिरा पेड़, 24 गांवों की बिजली गुल

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बारिश के कारण सड़क किनारे खड़ा पेड़ अचानक विद्युत लाइन पर जा गिरा। पेड़ के गिरते ही तार टूटकर सड़क पर आ गए और आसपास के गांवों की बिजली गुल हो गई। मार्ग से गुजर रहे लोगों को सड़क पर पड़े विद्युत तारों के कारण हादसे की आशंका बनी रही।घटना की जानकारी मिलते ही जेई मोबिन ने बिजली कर्मियों को मौके पर भेजा। उन्होंने कर्मचारियों को जल्द से जल्द फॉल्ट ठीक कर आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। बिजली कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ और विद्युत तारों को हटाने का काम शुरू किया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सकी। इस दौरान दो दर्जन गांवों के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा।