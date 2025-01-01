फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Allegation of driving villagers away from the police station; displeasure expressed after meeting the SDM.

Bahraich News: ग्रामीणों को थाने से भगाने का आरोप, एसडीएम से मिलकर जताई नाराजगी

Fri, 11 Sep 2026 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Allegation of driving villagers away from the police station; displeasure expressed after meeting the SDM.
महसी में औराही गांव के रास्ते के विवाद को लेकर एसडीएम का घेराव करते ग्रामीण।
बहराइच। आम रास्ते पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में कार्रवाई की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को ग्राम पंचायत औराही की महिलाओं समेत करीब 200 ग्रामीण तहसील मुख्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों ने हरदी थानाध्यक्ष पर शिकायत नहीं सुनने और उन्हें थाने से बाहर कर देने का आरोप लगाया। तहसील गेट पर ग्रामीणों ने एसडीएम महसी को रोककर शिकायती पत्र सौंपा। एसडीएम ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। औराही निवासी फूलमती के अनुसार, नौ सितंबर को आम रास्ते को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। उन्होंने विद्या प्रकाश, बरसातीलाल, अनूप कुमार, विमल पाल, नंदकिशोर, बद्री प्रसाद समेत अन्य लोगों पर रास्ता रोकने, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। फूलमती का आरोप है कि विवाद के दौरान ईंट-पत्थर भी चलाए गए।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि घटना के समय उनके पति दिलेराम बेटी की दवा लेने गए थे। शोर सुनकर परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर डायल 112 की पुलिस पहुंची। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सभी को थाने जाने को कहा। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 200 लोग हरदी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत सुनने के बजाय उन्हें बाहर कर दिया। इससे नाराज ग्रामीण तहसील पहुंचे और एसडीएम को शिकायती पत्र दिया। एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन

ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसडीएम ने हरदी थानाध्यक्ष से वायरलेस सेट, सीयूजी और व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। इस पर उन्होंने सीओ महसी पवन कुमार से फोन पर शिकायत कर नाराजगी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed