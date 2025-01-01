फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Village heads stage indefinite sit-in protest with nine-point demands.

Bahraich News: नौ सूत्री मांगों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रधान

Fri, 11 Sep 2026 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Village heads stage indefinite sit-in protest with nine-point demands.
धरना-प्रदर्शन के दौरान अ​धिकारी को मांग पत्र सौंपते पंचायत विकास मंच के पदा​धिकारी।
बहराइच। ग्राम पंचायतों की समस्याओं और ग्राम प्रधानों की नौ सूत्री मांगों को लेकर पंचायत विकास मंच उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट स्थित धरनास्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरने में बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।
विज्ञापन

धरने में वर्ष 2024 से लंबित मनरेगा भुगतान, वीबी-जी रैम जी की तकनीकी समस्याओं, विकास कार्यों की फाइलों के अनुमोदन में देरी और पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ी सुविधाओं व अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। प्रधानों का कहना है कि इन समस्याओं के कारण गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
विज्ञापन

मांग पत्र में मनरेगा भुगतान के निस्तारण, तकनीकी दिक्कतें दूर करने, विकास कार्यों की फाइलों के अनुमोदन के लिए समय-सीमा तय करने और ग्राम पंचायतों को डोंगल का अधिकार देने की मांग की गई। इसके अलावा प्रधानों का मानदेय, भत्ते व पेंशन, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, शस्त्र लाइसेंस आवेदनों के प्राथमिकता से परीक्षण तथा जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग भी शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

भट्ठा संघ और ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन समेत कुछ संगठनों ने धरने को समर्थन देने की बात कही। संयोजक सूरज शुक्ला और सह संयोजक डॉ. श्याम चौधरी ने कहा कि मांगों पर ठोस और लिखित आश्वासन मिलने तक धरना जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed