फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Villagers protest over power crisis.

Bahraich News: बिजली संकट पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

Fri, 11 Sep 2026 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Villagers protest over power crisis.
बाबागंज के सहाबा के लक्ष्मनपुर गांव में बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन करते ग्रामीण। 
रुपईडीहा/बाबागंज। जिले के पश्चिमी छोर पर पिछले चार दिनों से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बदहाल है। इससे नाराज ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। क्षेत्र में लगातार हो रहे ब्रेकडाउन से रुपईडीहा, बाबागंज समेत आसपास के गांवों में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहाबा उपकेंद्र से रंजीतबोझा, रुपईडीहा, बाबागंज, पटना कॉलोनी, आईसीपी और जामोग समेत दो कृषि फीडरों सहित कुल आठ फीडरों का संचालन होता है। इनमें आपूर्ति बाधित होते ही सभी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को गर्मी और अंधेरे का सामना करना पड़ता है। पिछले चार दिनों से शाम छह से सात बजे के बाद नानपारा से सहाबा के बीच लगातार ब्रेकडाउन होने के कारण रातभर बिजली बाधित हो रही है।
विज्ञापन

भाजपा नामित सभासद रतन अग्रवाल, पार्वती देवी, काली प्रसाद गुप्ता, राजकुमार गुप्ता तथा उपभोक्ता अजय कुमार, सिद्धनाथ गुप्ता और राजकुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि रुपईडीहा में तैनात कुछ विद्युत कर्मी रात में उपभोक्ताओं के फोन तक नहीं उठाते हैं। उधर, बाबागंज इलाके में गांव में लगा ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उसे हटवा लिया गया, लेकिन दोबारा नहीं लगाया गया। बृहस्पतिवार को गांव में 63 केवी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही गई थी, लेकिन मौके पर 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगाए जाने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। विकास, राजकिशोर, गौरीशंकर और शोभाराम समेत अन्य ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बाबागंज चौकी पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed