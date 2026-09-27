Bahraich News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 27 Sep 2026 01:42 AM IST
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1- जन आरोग्य मेला
सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राें पर जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।
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2- परामर्श शिविर
सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।
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3- खेल
सुबह 11:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी कोच अब्दुल अहद ने दी।
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4- विशेष पूजा व शृंगार
शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।
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सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राें पर जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।
2- परामर्श शिविर
सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।
3- खेल
सुबह 11:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी कोच अब्दुल अहद ने दी।
4- विशेष पूजा व शृंगार
शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।