Bahraich News: डीएम ने देखा गोवंशों का हाल

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डीएम ने खंड विकास अधिकारी को वीबीजी रामजी योजना के तहत गोशाला के चारों ओर बाउंड्रीवाल बनवाने के निर्देश दिए। जलभराव वाले स्थानों को ऊंचा कराने को कहा, ताकि बारिश के दौरान गोवंशों को परेशानी न हो। संचालक को रोजाना हरा चारा, चूनी, चोकर और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार उपाध्याय को चिकित्सकों की टीम भेजकर गोवंशों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने को कहा। कमजोर गोवंशों को विशेष उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कैसरगंज प्रशांत कुमार नायक समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।