Bahraich News: मौसम बदलते ही बाल चिकित्सालय में बढ़ी भीड़

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके त्रिपाठी ने बताया कि तापमान में गिरावट और नमी बढ़ने से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। पहले से एलर्जी या सांस के मरीज बच्चों पर इस मौसम का असर ज्यादा खतरनाक हो सकता है।उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी है कि बच्चों को बारिश में भीगने और ठंडे-गर्म वातावरण के बदलाव से बचाएं। साथ ही, बच्चों को साफ पानी, ताजा भोजन दें और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।अभिभावक इन बातों का ध्यान रखेंबच्चों को बारिश में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने दें।यदि बच्चा भीग जाए, तो तुरंत उसके कपड़े बदलवाएं और उसे गीले वातावरण से दूर रखें।बच्चों को हमेशा साफ पानी और ताजा भोजन ही दें।तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या लगातार उल्टी-दस्त होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।यदि बच्चा बहुत अधिक सुस्त लगे, तो उसके इलाज में बिल्कुल भी देरी न करें।