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Bahraich News: मकान की कच्ची दीवार ढहने से मासूम की मौत

Sun, 27 Sep 2026 01:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 27 Sep 2026 01:38 AM IST
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Child dies after mud wall of house collapses.
बहराइच। हरदी के खैरहनिया टेपरा गांव निवासी नीलू का पुत्र शोभित (6) शनिवार देर शाम घर के बरामदे में खेल रहा था। उसी दौरान मकान की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और शोभित मलबे में दब गया। परिजन व आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जिलाधिकारी राजेश पांडेय ने बताया कि तहसील प्रशासन की टीम को मौके पर भेजा गया है। घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। सर्वे और पोस्टमार्टम के आधार पर मुआवजे की कार्यवाही की जाएगी।
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