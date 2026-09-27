Bahraich News: मकान की कच्ची दीवार ढहने से मासूम की मौत

विज्ञापन

बहराइच। हरदी के खैरहनिया टेपरा गांव निवासी नीलू का पुत्र शोभित (6) शनिवार देर शाम घर के बरामदे में खेल रहा था। उसी दौरान मकान की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और शोभित मलबे में दब गया। परिजन व आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जिलाधिकारी राजेश पांडेय ने बताया कि तहसील प्रशासन की टीम को मौके पर भेजा गया है। घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। सर्वे और पोस्टमार्टम के आधार पर मुआवजे की कार्यवाही की जाएगी।