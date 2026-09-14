Bahraich News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Mon, 14 Sep 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
1- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट मैच होगा। यह जानकारी कोच अब्दुल अहद ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।
-- -- -- ---
2- विशेष पूजा
शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा होगी। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।
-- ---
3- हिंदी दिवस सप्ताह
शाम 04:30 बजे। दीवानी कचहरी में हिंदी दिवस सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी अनिल त्रिपाठी ने दी।
-- -- -- ---
विज्ञापन
सुबह 10:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट मैच होगा। यह जानकारी कोच अब्दुल अहद ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।
2- विशेष पूजा
शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा होगी। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।
3- हिंदी दिवस सप्ताह
शाम 04:30 बजे। दीवानी कचहरी में हिंदी दिवस सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी अनिल त्रिपाठी ने दी।