Bahraich News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट मैच होगा। यह जानकारी कोच अब्दुल अहद ने दी।



शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।



शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।

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2- विशेष पूजा

शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा होगी। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।

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3- हिंदी दिवस सप्ताह

शाम 04:30 बजे। दीवानी कचहरी में हिंदी दिवस सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी अनिल त्रिपाठी ने दी।





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1- खेलकूद