Bahraich News: बहराइच के पांच खंड शिक्षा अधिकारी बदले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शासन की ओर से जारी स्थानांतरण सूची में बहराइच से बाहर जाने वाले अधिकारियों में अनुराग कुमार मिश्र, मिथिलेश जायसवाल, अजीत कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार चौधरी और कमलेश कुमार मिश्र शामिल हैं।शासनादेश के अनुसार बहराइच में बाराबंकी, गोंडा, मुरादाबाद और कासगंज से नए खंड शिक्षा अधिकारी भेजे गए हैं। अर्चना को बाराबंकी से बहराइच, सीमा पांडेय व रियाज अहमद को गोंडा से बहराइच, शिवम गुप्ता को मुरादाबाद से बहराइच और रामरूप को कासगंज से बहराइच भेजा गया है।तबादलों के बाद जिले में खंड शिक्षा अधिकारियों की तैनाती का समीकरण बदल जाएगा। नए अधिकारियों के आने से परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण, शिक्षकों से जुड़े विभागीय कार्यों और शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी व्यवस्था में बदलाव होने की उम्मीद है।