Bahraich News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राें पर जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।

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2- खेल

सुबह 10:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट का अभ्यास मैच खेला जाएगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।

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3- परिवार परामर्श शिविर

सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।

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4- विशेष पूजा

शाम 05:00 बजे। सिद्धनाथ मंदिर में कजरीतीज की पूर्वसंध्या पर विशेष पूजा का आयोजन होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।

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5- महफिल

रात 08:00 बजे। काजीपुरा स्थित इमामबाड़ा नवाब साहब में दो रोजा महफिल का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक फिदा अब्बास ने दी।



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1- जन आरोग्य मेला