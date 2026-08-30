Bahraich News: कुआनो नदी में गिरा युवक, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 30 Aug 2026 12:00 AM IST
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विशेश्वरगंज। बेलभरिया गांव निवासी नीरज कश्यप (20) शुक्रवार रात कुआनो नदी पर बने पुल से नीचे गिर गए। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ टीम की मदद से तलाश शुरू कराई। करीब 18 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद शनिवार शाम पुल से कुछ दूरी पर नदी में नीरज का शव मिला। थाना प्रभारी संदीप द्विवेदी ने बताया कि परिजनों के अनुसार नीरज को मिर्गी की शिकायत थी। आशंका है कि पुल पर दौरा पड़ने के कारण वह नदी में गिर गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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