Bahraich News: एचटी लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत

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दरगाह क्षेत्र के नूरुद्दीन चक निवासी इरशाद अहमद (37) अपने साथी सलीम के साथ खेत की हदबंदी कराने शुक्रवार को शिवपुर मार्ग स्थित अपने खेत में गए थे। वहां एचटी लाइन के तार काफी नीचे झूल रहे थे। खेत में काम करते समय इरशाद लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश हो गए।वहां मौजूद लोगों ने इरशाद को सीएचसी नानपारा पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। थाना प्रभारी गुरुसेन सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इरशाद के पिता इसरार अहमद ने घटना की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।