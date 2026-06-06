Bahraich News: झूमा बाजार, आज नेह का त्योहार

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चौक बाजार, पीपल तिराहा, घंटाघर चौराहा, छोटी बाजार और अस्पताल चौराहे पर राखियों की दुकानें सजी रहीं। महिलाओं ने रंग-बिरंगी और डिजाइनर राखियां पसंद कीं, जबकि बच्चों में डोरेमोन, छोटा भीम समेत विभिन्न कार्टून पात्रों वाली राखियों का क्रेज दिखा। बाजार में पांच से 100 रुपये तक की राखियां उपलब्ध हैं। मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही। इस बार चमचम और रसगुल्ले की मांग अधिक बताई गई।नवाबगंज प्रतिनिधि के अनुसार, कस्बे के चौक घंटाघर में भी राखी, मिठाई और कपड़ों की दुकानों पर खूब भीड़ रही। दुकानदार श्याम लाल गुप्ता ने बताया कि मोती और डिजाइन वाली राखियों की मांग ज्यादा है। गिफ्ट आइटम 200 से 1000 रुपये तक में बिक रहे हैं। त्योहार को देखते हुए पुलिस भी प्रमुख स्थानों पर तैनात रही। रक्षाबंधन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ गई है। राखी, मिठाई और कपड़ों की दुकानों पर देर शाम तक खरीदारी होती रही। सराफा कारोबारी मिंटू सोनी ने बताया कि बाजार में 300 से 3500 रुपये तक की चांदी की राखियां उपलब्ध हैं। बहनें इन्हें आकर्षक डिब्बों में पैक कराकर भाइयों को भेज रही हैं।