Bahraich News: शिक्षक-अभिभावक आए आमने-सामने, प्रदर्शन

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सरसठ बेटौरा गांव निवासी सुमित सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक अयाज अहमद राईनी और मिर्जा साहब बेग के निर्धारित समय से देर से विद्यालय पहुंचने की शिकायतें रहती हैं। बृहस्पतिवार को एक अभिभावक ने इस संबंध में शिक्षकों से शिकायत की। आरोप है कि इस दौरान दोनों शिक्षकों ने अभिभावक से अभद्रता शुरू कर दी। इसकी जानकारी होने पर अन्य अभिभावक भी स्कूल पहुंच गए और सुमित सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू कर दिया।मामले की जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष बौंडी संजीव कुमार वर्मा, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष मिथिलेश मिश्र और जिला गौ रक्षा प्रमुख बजरंग दल शुभम मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत कर विवाद शांत कराने का प्रयास किया।बातचीत के दौरान शिक्षक अयाज अहमद राईनी और मिर्जा साहब बेग ने भविष्य में निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचने का आश्वासन दिया। इसके बाद अभिभावकों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी फखरपुर राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।