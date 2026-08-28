बहराइच: भारत-नेपाल सीमा पर एक तस्कर गिरफ्तार, एक करोड़ की स्मैक बरामद; पुलिस-एसएसबी ने की संयुक्त कार्रवाई

यूपी में बहराइच के रुपईडीहा क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार रात चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 155 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। आरोपी के पास से एक मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस अब स्मैक के स्रोत और तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।

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एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुई रिपोर्ट

प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा हरेंद्र कुमार मिश्र के मुताबिक, बृहस्पतिवार रात करीब 8:55 बजे पुलिस और 42वीं वाहिनी एसएसबी की संयुक्त टीम भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सीमा स्तंभ संख्या 651/11 से करीब एक किलोमीटर पूर्व रामगांव थाना क्षेत्र के सुभानपुर पुरवा टेपरहा निवासी जावेद खां संदिग्ध हालत में दिखाई दिया।टीम ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 155 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। इसके अलावा एक ओप्पो मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी मिली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रुपईडीहा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस बरामद स्मैक कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था, इसकी जानकारी जुटा रही है। साथ ही तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।