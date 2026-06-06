Bahraich News: बैराज पर नजर आए घड़ियाल और उदबिलाव, वन विभाग ने पकड़ा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:27 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:27 AM IST
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बिछिया। कतर्नियाघाट रेंज अंतर्गत चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर बृहस्पतिवार सुबह घड़ियाल और उदबिलाव दिखने से ग्रामीणों में कौतूहल मच गया। बैराज पर टहल रहे लोगों ने दोनों जीवों को देखकर लोगों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी।
सूचना मिलते ही कतर्नियाघाट रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ के नेतृत्व में डिप्टी रेंजर मयंक पांडे और वन रक्षक कौशल किशोर मौके पर पहुंचे। टीम ने सावधानीपूर्वक दोनों को रेस्क्यू किया। इसके बाद उन्हें उनके प्राकृतिक वास में छोड़ दिया। रेंजर आशीष गौड़ ने बताया कि इन दिनों गेरुआ नदी में पानी का बहाव तेज है। ऐसे में घड़ियाल, मगरमच्छ और उदबिलाव जैसे जीव बहकर बैराज के गेटों के आसपास पहुंच जाते हैं। उन्होंने लोगों से नदी और बैराज के आसपास सतर्क रहने तथा किसी वन्यजीव के दिखाई देने पर उसके पास न जाने की अपील की।
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सूचना मिलते ही कतर्नियाघाट रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ के नेतृत्व में डिप्टी रेंजर मयंक पांडे और वन रक्षक कौशल किशोर मौके पर पहुंचे। टीम ने सावधानीपूर्वक दोनों को रेस्क्यू किया। इसके बाद उन्हें उनके प्राकृतिक वास में छोड़ दिया। रेंजर आशीष गौड़ ने बताया कि इन दिनों गेरुआ नदी में पानी का बहाव तेज है। ऐसे में घड़ियाल, मगरमच्छ और उदबिलाव जैसे जीव बहकर बैराज के गेटों के आसपास पहुंच जाते हैं। उन्होंने लोगों से नदी और बैराज के आसपास सतर्क रहने तथा किसी वन्यजीव के दिखाई देने पर उसके पास न जाने की अपील की।
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