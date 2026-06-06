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Bahraich News: कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान

Fri, 28 Aug 2026 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:20 AM IST
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Fire breaks out at clothing store; loss worth lakhs.
विशेश्वरगंज में कपड़े की दुकान में लगी आग से जलता सामान।
विशेश्वरगंज। बाजार में स्थित थोक कपड़े की दुकान में बुधवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने दुकान संचालक और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दुकान में रखे कपड़े, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो चुके थे। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से आसपास की अन्य दुकानें आग की चपेट में आने से बच गईं। अग्निकांड में करीब 30 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है।
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थाना विशेश्वरगंज के निकट एक कॉम्प्लेक्स में ग्राम नेवलापुर निवासी संतोष कुमार की थोक कपड़े की दुकान है। प्रतिदिन की तरह बुधवार रात करीब आठ बजे संतोष दुकान बंद कर घर चले गए थे। देर रात करीब दो बजे आसपास के लोगों ने दुकान के अंदर से आग की लपटें उठती देखीं। उन्होंने तत्काल संतोष को सूचना दी। देखते ही देखते आग तेज हो गई, जिससे आसपास की दुकानों के भी इसकी चपेट में आने की आशंका से लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
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सूचना मिलते ही अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इससे आसपास की दुकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया, लेकिन संतोष की दुकान में रखा सारा सामान जल गया।
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पीड़ित संतोष के अनुसार दुकान में रखा करीब 20 लाख रुपये का कपड़ा, एक लाख रुपये नकद, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन्वर्टर और फर्नीचर आग में जल गया। भवन को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने करीब 30 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान जताया है। प्रारंभिक तौर पर आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है।
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