Bahraich News: आस्था के कलश स्थापित, मां की आराधना शुरू

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सुबह से ही घरों में कलश स्थापना की तैयारियां शुरू हो गईं। श्रद्धालुओं ने निर्धारित मुहूर्त में विधि-विधान से कलश स्थापित कर मां भवानी का स्वागत किया। जिला मुख्यालय पर पानी टंकी चौराहा, कचहरी रोड, बशीरगंज, मछरेहटा और केडीसी रोड सहित विभिन्न स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गईं। मां संहारिणी और मरीमाता मंदिर समेत प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा-अर्चना की। दिनभर ट्रैक्टर-ट्रॉली से जयकारों के बीच प्रतिमाओं को पंडालों तक पहुंचाने का क्रम जारी रहा।पयागपुर में तालाब से निकाली कलश यात्रापयागपुर प्रतिनिधि के अनुसार, नवयुवक बाल दुर्गा पूजा समिति की ओर से प्रतिमा स्थापना से पहले कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु बघेल तालाब से कलश लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा स्थल पहुंचे। कलश स्थापना के साथ ही मां के जयकारे गूंजने लगे। नौ दिनों तक यहां विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे।खैरीघाट क्षेत्र में 107 पंडालों में स्थापनाशिवपुर प्रतिनिधि के अनुसार, खैरीघाट क्षेत्र में नवरात्र के पहले दिन 107 पंडालों में मां शेरावाली की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। श्रद्धालुओं ने बौंडी घाट पर कलश में जल भरकर यात्रा निकाली। इमामगंज, संकल्पा, चंदेला कला और बरदहा कलां समेत कई गांवों में भव्य पंडाल सजाए गए हैं।नवाबगंज और रिसिया में भी पूजन शुरूनवाबगंज प्रतिनिधि के अनुसार, क्षेत्र में 85 स्थानों पर प्रतिमा स्थापना हुई। हनुमान मंदिर धर्मशाला परिसर में भी प्रतिमा स्थापित की गई। श्रद्धालुओं ने काली मंदिर परिसर से कलश यात्रा निकाली, जिसका समापन शिव शंकर धर्मशाला स्थित दुर्गा पंडाल में हुआ। उधर, रिसिया नगर के इंदिरा नगर हनुमान मंदिर, शास्त्री नगर और श्याम बाबा मंदिर समेत विभिन्न स्थानों पर प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई।मटेरा में 62 स्थानों पर सजेंगे पंडालमटेरा प्रतिनिधि के अनुसार, क्षेत्र में करीब 62 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। मटेरा बाजार, लालपुर, शिवपुर, असवा मोहम्मदपुर, सरैया मोहम्मदपुर, पकरा, देवरिया, झाला कला और अमरिया सहित विभिन्न गांवों में तैयारियां पूरी की जा रही हैं।