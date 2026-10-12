फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Both fishing cat kittens reunited with their mother and returned home.

Bahraich News: मां से मिले फिशिंग कैट के दोनों बच्चे, लौटे घर

Mon, 12 Oct 2026 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Both fishing cat kittens reunited with their mother and returned home.
फि​शिंग कैट के बच्चे।
मिहींपुरवा। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज में शनिवार शाम खेत में मिले फिशिंग कैट के दो बच्चों को वन विभाग की सतर्कता से उनकी मां से मिला दिया गया। ग्रामीणों ने दोनों को तेंदुए के शावक समझकर वन विभाग को सूचना दी थी। वनकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर उनकी पहचान की और करीब 12 घंटे तक कैमरों से निगरानी की। रविवार भोर में मादा फिशिंग कैट दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई।
विज्ञापन

डिप्टी रेंजर सत्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि मामला कतरनियापुरवा गांव के पास का है। खेत में शाम करीब चार बजे दो छोटे वन्यजीव ग्रामीणों को दिखे। ग्रामीणों की सूचना पर प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी केके सिंह और डिप्टी रेंजर सत्य प्रकाश वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पता चला कि दोनों फिशिंग कैट के बच्चे हैं। इस पर उन्हें मां तक पहुंचाने के लिए वन विभाग की टीम ने मौके पर सुरक्षा घेरा बनाया और कैमरे लगाए। लगातार निगरानी की, ताकि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे और मादा फिशिंग कैट की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। करीब 12 घंटे बाद भोर में मादा फिशिंग कैट बच्चों के पास पहुंची और दोनों को साथ ले गई।

फिशिंग कैट के बच्चे।

फिशिंग कैट के बच्चे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed