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Bahraich News: कलश में जल भरते समय सरयू में डूबकर श्रद्धालु की मौत

Mon, 12 Oct 2026 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:23 AM IST
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Devotee drowns in the Saryu while filling a vessel with water.
मनोज कुमार शर्मा।
कैसरगंज/देवलखा। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में रविवार को निकाली गई कलश यात्रा के दौरान कटका घाट पर बड़ा हादसा हो गया। सरयू नदी से जल भरते समय विजयपुर निवासी मनोज शर्मा (18) नदी में डूब गए। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों ने उनका शव बाहर निकाला। युवक की मौत से पर्व की खुशियां मातम में बदल गईं। शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।
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रविवार को नवरात्र के अवसर पर क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गई थी। इसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। भजनों की धुन पर झूमते हुए श्रद्धालु दोपहर में सरयू नदी के कटका घाट पहुंचे। यहां जल भरने के दौरान मनोज असंतुलित होकर नदी में गिर गए। नदी का जलस्तर अधिक होने के कारण वह डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
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सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कराई। करीब एक घंटे बाद उनका शव नदी से बाहर निकाला जा सका। बेटे की मौत से पिता मन्नालाल का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि इस हादसे ने पर्व की खुशियों को गम में बदल दिया। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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