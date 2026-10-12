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Bahraich News: सांड़ से बचने में नहर में गिरा ग्रामीण, डूबकर मौत

Mon, 12 Oct 2026 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:15 AM IST
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Villager falls into canal while trying to escape a bull; drowns to death.
बिछिया। सुजौली क्षेत्र के चफरिया गांव में शनिवार शाम सांड़ से बचने के प्रयास में एक ग्रामीण नहर में गिर गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला।
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चफरिया के मोहकम पुरवा निवासी नान्हू (55) शनिवार शाम अपनी फसल देखने खेत में गए थे। वहां एक सांड़ उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा था। नान्हू ने शोर मचाते हुए ढेला फेंककर उसे भगाने की कोशिश की। इस पर सांड़ उनकी ओर दौड़ पड़ा। हमले से बचने के लिए नान्हू खेत से बाहर की तरफ भागे, लेकिन असंतुलित होकर बगल से बह रही नहर में गिर गए। पानी गहरा होने के कारण वह डूब गए। सीओ मिहींपुरवा अमित प्रताप सिंह ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।
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