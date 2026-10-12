फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   30,193 families to get permanent houses in the election year.

Bahraich News: चुनावी साल में 30,193 परिवारों को मिलेगा पक्का घर

Mon, 12 Oct 2026 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
30,193 families to get permanent houses in the election year.
बहराइच। चुनावी साल में जिले के 30,193 परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले को इतने आवासों का लक्ष्य मिला है। इनमें सबसे अधिक 5,037 आवास मिहींपुरवा और 4,544 आवास महसी ब्लॉक को आवंटित किए गए हैं। जिले में आवास के लिए करीब 2.71 लाख ग्रामीणों ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग दो लाख आवेदक पात्र पाए गए हैं।
विज्ञापन

केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को आवंटित आवासों में जिले के हिस्से में 30,193 आवास आए हैं। ब्लॉकवार लक्ष्य निर्धारित होने के बाद अब सूची में शामिल पात्रों को क्रमवार पहली किस्त देने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, आगे लक्ष्य मिलने पर अन्य पात्र परिवारों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
विज्ञापन

योजना के तहत पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में दिए जाएंगे। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से दो किस्तों में 12 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, वीबी जीरामजी योजना के तहत आवास निर्माण में लगने वाली मजदूरी का भुगतान अलग से किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

ब्लॉकवार आवास का लक्ष्य
बलहा को 2,714, चित्तौरा को 1,977, हुजूरपुर को 2,023, जरवल को 831, कैसरगंज को 823, महसी को 4,544, मिहींपुरवा को 5,037, नवाबगंज को 1,573, फखरपुर को 1,595, पयागपुर को 1,537, रिसिया को 1,540, शिवपुर को 3,091, तेजवापुर को 1,260 और विशेश्वरगंज को 1,348 आवासों का लक्ष्य मिला है।

जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
डीआरडीए के परियोजना निदेशक मनीष कुमार ने बताया कि आवासों का लक्ष्य मिलने के बाद ब्लॉकवार आवंटन कर दिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। आगे लक्ष्य मिलने पर अन्य पात्र परिवारों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed