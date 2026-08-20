Bahraich News: रेडक्रॉस सोसायटी के चुनाव पर उठे सवाल, लगाए गंभीर आरोप

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नामांकन पत्रों पर किए गए हस्ताक्षरों को भी संदिग्ध बताया गया है। सदस्यों के अनुसार, सोसायटी के संविधान के तहत जिला स्तरीय कार्यकारिणी का चुनाव कराने का अधिकार केवल जिलाधिकारी को है। संविधान में 10 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है, लेकिन 15 सदस्यों का चुनाव कराया गया। निर्वाचित सदस्यों की सूची में ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने नामांकन ही नहीं किया था। शिकायतकर्ताओं ने चुनाव निरस्त करने और मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। इस दौरान ओम प्रकाश सक्सेना, संजीव श्रीवास्तव, अयोध्या प्रसाद अवस्थी और उमेश चंद्र श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे।

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बहराइच। रेडक्रॉस सोसायटी जनपद बहराइच की कार्यकारिणी के 19 अगस्त को हुए चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ सदस्यों ने बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्होंने चुनाव में अनियमितता और धांधली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि आजीवन सदस्यों को चुनाव की विधिवत सूचना नहीं दी गई थी। आरोप है कि कुछ ऐसे लोगों को भी कार्यकारिणी का सदस्य नामित किया गया, जो आजीवन सदस्य नहीं थे।