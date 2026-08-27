Bahraich News: गर्भवती महिला की संदिग्ध हालात में मौत, भाई ने की जांच की मांग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:09 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:09 AM IST
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नानपारा। भोपतपुर बलुआ निवासी एक गर्भवती महिला की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है। थाने में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही है। भोपतपुर बलुआ गांव निवासी साकिरा (36) साढ़े आठ माह की गर्भवती थीं। बीते कई दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। ससुरालीजन एक निजी चिकित्सक से उनका इलाज करा रहे थे। बुधवार सुबह साकिरा की उनके ससुराल में मौत हो गई। इसकी सूचना मायके वालों को मिलने पर मृतका का भाई इस्लामुद्दीन अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। उसने घटना को संदिग्ध बताते हुए थाने में प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की। इस्लामुद्दीन ने बताया कि उनकी बहन के खाते में कुछ दिनों पूर्व आवास योजना की धनराशि आई थी।
इसे लेने के लिए उनका पति मुनव्वर आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। ऐसे में संदेह है कि रुपयों की लालच में उसने ही उनकी बहन की हत्या कर दी गई हो। वहीं मृतका के जेठ ने बीमारी के कारण मौत होने की बात कही है। थाना प्रभारी गुरुसेन सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
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इसे लेने के लिए उनका पति मुनव्वर आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। ऐसे में संदेह है कि रुपयों की लालच में उसने ही उनकी बहन की हत्या कर दी गई हो। वहीं मृतका के जेठ ने बीमारी के कारण मौत होने की बात कही है। थाना प्रभारी गुरुसेन सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
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