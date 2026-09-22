Bahraich News: पुराने प्रस्तावों पर नहीं हुए काम, सभासदों का हंगामा

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अधिशासी अधिकारी सचिन कुमार पांडेय के अवकाश पर होने के कारण प्रधान लिपिक नवीन कुमार बैठक में मौजूद रहे। बोर्ड के 11 सदस्यों में आठ निर्वाचित और तीन नामित सदस्यों में से एक नामित सदस्य उपस्थित रहा। कार्यवाही शुरू होते ही सभासद जुबेर खान ने पूर्व में स्वीकृत मार्ग और नाली निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने की मांग की।आठ सभासदों ने अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रधान लिपिक को लिखित मांगपत्र भी सौंपा। इसमें जुबेर खान, आकाश गुप्ता, राकेश निगम, आशीष सिंह, विंकी पाल, प्रियंका देवी और अरविंद गौतम समेत सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।सभासदों के अनुसार इंदिरा नगर, ऋषि भूमि, आजाद नगर, देवीपुरा, गायत्री नगर, राजेंद्र नगर, नानकपुरा और शास्त्री नगर समेत कई मोहल्लों में करीब एक वर्ष पहले नाली व जर्जर मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव किए गए थे। आरोप है कि प्रस्ताव के बावजूद अब तक कार्य शुरू नहीं हुए। सदस्यों ने पुराने कार्य शुरू होने तक नए प्रस्ताव नहीं रखने की बात कही। नाराजगी के बीच अध्यक्ष के निर्देश पर प्रधान लिपिक ने बैठक स्थगित कर दी।