Bahraich News: स्टीलगंज तालाब के आसपास से हटाए गए अस्थायी कब्जे

विज्ञापन



प्रशासन ने दुकानदारों को मंगलवार दोपहर तक खुद अतिक्रमण हटाने का समय दिया था। समय सीमा खत्म होने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। बुलडोजर चलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नगर पालिका ईओ प्रमिता सिंह ने बताया कि तालाब के सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे कब्जे हटाए गए हैं। विज्ञापन

तालाब के विकास पर करीब 1.46 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत तालाब और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित और विकसित किया जाना है। प्रशासन ने दुकानदारों को मंगलवार दोपहर तक खुद अतिक्रमण हटाने का समय दिया था। समय सीमा खत्म होने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। बुलडोजर चलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नगर पालिका ईओ प्रमिता सिंह ने बताया कि तालाब के सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे कब्जे हटाए गए हैं।तालाब के विकास पर करीब 1.46 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत तालाब और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित और विकसित किया जाना है।

बहराइच। शहर के स्टीलगंज तालाब के सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई की। नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची। टीम ने दुकानों के आगे सड़क और तालाब की तरफ बढ़ाए गए अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से हटा दिया।