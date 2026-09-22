Bahraich News: जिले में 36 लेखपालों ने अतिरिक्त प्रभार का जमा किया बस्ता
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
पयागपुर। तहसील में लेखपालों की कमी और बढ़ते कार्यभार के विरोध में मंगलवार को 36 लेखपालों ने अतिरिक्त प्रभार वाले हलकों के बस्ते और अभिलेख रजिस्ट्रार कानूनगो राममूर्ति को सौंप दिए। लेखपाल संघ के अनुसार तहसील में 65 हलका स्वीकृत हैं, जबकि 36 लेखपाल ही कार्यरत हैं। ऐसे में 29 हलका रिक्त हैं और कई लेखपाल दो से तीन क्षेत्रों का काम संभाल रहे थे। तहसील अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में लेखपालों ने कहा कि वे अपने मूल हलके का काम करेंगे, लेकिन अतिरिक्त प्रभार नहीं संभालेंगे। मंगलवार को तहसील अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में लेखपाल तहसील पहुंचे और अतिरिक्त प्रभार वाले क्षेत्रों के बस्ते रजिस्ट्रार कानूनगो राममूर्ति को सौंपे। इस दौरान तहसील मंत्री विनय मिश्रा, उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र शुक्ला, पुष्कर तिवारी, पवन सिंह, उमेश सिंह, हिमांशु पांडेय, नितिन तिवारी, आकाश पांडेय, कदीर समेत कई लेखपाल मौजूद रहे। अतिरिक्त प्रभार छोड़ने से रिक्त हल्कों में पैमाइश, दाखिल-खारिज, वरासत और प्रमाणपत्रों की रिपोर्ट समेत राजस्व कार्य प्रभावित होने की आशंका है।
विज्ञापन